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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 30 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами, а по югу страны на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах - грозы. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха ночью составит от плюс 6 до 12 градусов. Днем воздух прогреется до 13-18.-0-
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