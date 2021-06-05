5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 6 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью местами по юго-востоку, днем во многих районах пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами ожидаются грозы. Ветер прогнозируется северный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, местами - плюс 8-9. Днем будет 21-27 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю