6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 7 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной части страны, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный порывистый, днем местами ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов выше нуля, по юго-западу - плюс 14-16. В середине дня будет 16-22 градуса, по югу - до плюс 24.-0-
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