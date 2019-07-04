Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивая, прохладная и ветреная погода с кратковременными дождями и грозами ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В ближайшие дни в Беларуси погодные условия будут определять атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. Ожидается неустойчивая ветреная погода с температурным фоном на 3-5 градусов ниже климатической нормы", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 5 июля, атмосферный фронт обусловит ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в некоторых районах прогремят грозы. Ночью местами, утром и днем во многих районах Беларуси ожидается сильный порывистый ветер, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, местами плюс 13-14. Днем будет в основном 13-19 градусов тепла, лишь по югу страны воздух погреется до плюс 23.

Погоду в субботу будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса балтийского происхождения. Местами, преимущественно по северо-востоку, пройдут кратковременные дожди, днем в некоторых районах возможны грозы. Сохранится порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля. Днем будет в основном 17-23 градуса тепла, в северо-восточных районах Беларуси - не выше плюс 14-16.

В воскресенье, 7 июля, атмосферный фронт обусловит на большей части территории кратковременные дожди, в некоторых районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов выше нуля, днем будет от плюс 14 по северу до 25 градусов по югу.

В начале следующей недели сохранится неустойчивая прохладная погода. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди. В некоторых районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - 16-23 градуса тепла.-0-

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