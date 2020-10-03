Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 4 октября

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди местами и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 4 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ветер прогнозируется юго-восточный порывистый, днем местами - сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла. Днем будет плюс 17-22, в южных районах страны ожидается до 23-25 градусов выше нуля.-0-

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