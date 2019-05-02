2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и сильный ветер ожидаются местами по Беларуси 3 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, днем по юго-востоку возможны грозы. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, утром и днем в отдельных районах - до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов выше нуля, местами - плюс 1-2. Днем будет 11-17 градусов, по юго-востоку - до плюс 20.-0-

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