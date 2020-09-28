28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и туман ожидаются 29 сентября в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник прогнозируется переменная облачность. Ночью местами по северу страны пройдут небольшие дожди. Утром и днем по юго-западу Беларуси также будут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет плюс 3-9 градусов, по югу - плюс 10-12. Днем воздух прогреется до 15-21 градуса тепла.-0-

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