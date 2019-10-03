3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и туман ожидаются в Беларуси 4 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью по востоку, днем преимущественно по северо-западной половине пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью - 3-9 градусов тепла, днем - 9-15 выше нуля.

5-6 октября установится холодная с ночными заморозками погода.-0-

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