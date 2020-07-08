8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются местами по Беларуси 9 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, ночью слабый, днем 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса тепла.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города