10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 11 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет преобладать облачная погода. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - 12-18 градусов тепла.-0-

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