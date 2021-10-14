14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси в конце этой недели, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе в Беларуси произошла смена характера погоды: после продолжительного влияния антициклона в атмосфере установились устойчивые западные воздушные потоки и в нашу страну вслед за атмосферными фронтами устремился более влажный и неустойчивый воздух атлантического происхождения. Появилось больше облачности, отмечались дожди и туманы", - рассказали синоптики.

В пятницу, 15 октября, погодные условия в Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние очередного малоактивного атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ночью по западу, днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможен слабый туман. В дневные часы местами прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 1-7 градусов, в отдельных районах будут заморозки от нуля до минус 3. Днем воздух прогреется до 8-14 градусов.

В субботу, 16 октября, погодные условия продолжит формировать атмосферный фронт и неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. Сохранится неустойчивая погода: ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдут дожди различной интенсивности. Температура воздуха ночью составит плюс 2-8, днем - 8-14 градусов выше нуля.

В воскресенье, 17 октября, с ростом атмосферного давления дожди на большей части территории страны прекратятся, лишь по северу страны, где скажется влияние атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 6 градусов. Днем столбик термометра покажет 6-13 градусов тепла.

"В начале следующей недели территория Беларуси окажется под влиянием неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с Балтийского моря. В отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы высока вероятность формирования туманов. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от минус 2 до плюс 5 градусов, днем будет плюс 7-13 градусов", - сообщили в Белгидромете.-0-

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