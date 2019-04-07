Кратковременные дожди прогнозируются местами в Беларуси 8 апреля

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 8 апреля будет облачно с прояснениями, в некоторых районах ожидаются дожди, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью и утром преимущественно по востоку, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 12-17 градусов, по юго-востоку - до 19 градусов.-0-
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