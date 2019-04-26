Кратковременные дожди прогнозируются в Беларуси 27 апреля

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер и до 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 27 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах ожидаются грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами - плюс 4-7. Днем будет 21-27 градусов тепла.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3515 BYN
|2.348 BYN
|2.353 BYN
|USD
|2.1105 BYN
|2.11 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.2605 BYN
|3.255 BYN
|3.268 BYN