Кратковременные осадки и до +6°С ожидаются в Беларуси 18 марта

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17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные осадки и до 6 градусов тепла ожидаются в Беларуси 18 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется северный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем - до 6 градусов тепла.-0-
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