Кратковременные осадки и до +6°С ожидаются в Беларуси 18 марта

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 17 марта 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:36 Минтруда и ЮНФПА реализуют проект международной техпомощи в сфере демографической статистики Общество
12:36 Первое учебное пособие по белорусскому языку для китайских студентов издано в БГУ Общество
12:31 ЕЭК намерена разработать модель оценки вклада интеграции в развитие стран ЕАЭС Экономика
12:28 Меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана подпишут в ближайшее время Экономика
12:28 Головченко: государство продолжит поддерживать все формы развития и обучения талантливой молодежи Общество
12:24 ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире за неделю выросла на 10% В мире
12:20 "Блокируем движение в обе стороны" - администраторам Telegram-каналов предъявлено обвинение Происшествия
12:19 В Петриковском районе мужчина набросился на милиционера, чтобы помешать задержанию отчима-дебошира Происшествия
12:19 ФОТОФАКТ: Акция по наведению порядка у памятных знаков сожженных деревень прошла в Витебском районе Регионы
12:15 Макаревич: внесение изменений в Конституцию - системная и структурированная работа Общество
12:08 Взаимная торговля товарами в ЕАЭС в январе выросла на 3,3% Экономика
12:01 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 В мире
11:58 Продажи новых автомобилей в Европе в феврале упали на 19,3% В мире
11:57 Ананич провел прием граждан в Краснополье и рассказал об итогах ВНС Регионы
11:54 Помощь спортсмену, строительство жилья - Шулейко провел прием граждан в Бресте Регионы
11:45 ЕЭК разработала новые правила, которые облегчат взаимный доступ лекарств на рынки ЕАЭС и ЕС Экономика
11:37 Реализация проекта цифрового техрегулирования в ЕАЭС начнется в 2021 году Экономика
11:31 Кратковременные осадки и до +6°С ожидаются в Беларуси 18 марта Общество
11:24 ЕЭК поддерживает идею создания Союза страховщиков ЕАЭС Общество
11:21 В России за сутки выявили 8998 случаев заражения COVID-19 В мире
11:18 День высокой стоматологии проведет ведущий медуниверситет Беларуси Общество
11:16 Малкина: у стран ЕАЭС нет единой позиции по гармонизации законодательства о криптовалютах Экономика
11:15 БГУ представит брендбук, разработанный к 100-летию университета Общество
11:13 БГУИР подписал дорожную карту развития сотрудничества с Российским технологическим университетом Общество
11:11 Совет ЕЭК рассмотрит проект соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок Экономика
11:08 Гродненец обвиняется в распространении психотропа - расследование завершено Происшествия
11:05 Президенты ЕАЭС встретятся в мае в Нур-Султане, премьер-министры - в апреле в Казани Экономика
11:03 Беларусбанк констатирует востребованность ипотечного кредитования Экономика
11:00 Совет Федерации ратифицировал протокол о реструктуризации кредита для БелАЭС Экономика
10:38 Под Лидой легковушка в темноте сбила необозначенного пешехода Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
17 марта 2021, 11:31

Кратковременные осадки и до +6°С ожидаются в Беларуси 18 марта

Фото из архива
Фото из архива

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные осадки и до 6 градусов тепла ожидаются в Беларуси 18 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется северный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем - до 6 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь погода прогноз погоды
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Минтруда и ЮНФПА реализуют проект международной техпомощи в сфере демографической статистики
Фото из архива Первое учебное пособие по белорусскому языку для китайских студентов издано в БГУ
Роман Головченко во время посещения технопарка Головченко: государство продолжит поддерживать все формы развития и обучения талантливой молодежи
Егор Макаревич. Фото из архива Макаревич: внесение изменений в Конституцию - системная и структурированная работа
Фото из архива ЕЭК поддерживает идею создания Союза страховщиков ЕАЭС
Фото из архива День высокой стоматологии проведет ведущий медуниверситет Беларуси
Главное
Во время совещания Решения на стыке двух миров - на совещании у Лукашенко обсудили IT и финансы
Головченко: государство продолжит поддерживать все формы развития и обучения талантливой молодежи
Биометрические паспорта вводятся в Беларуси с 1 сентября. Зачем их получать и сколько они будут стоить
Британский штамм коронавируса в Беларуси: что известно и нужны ли дополнительные меры
Топ-новости
Беларусбанк констатирует востребованность ипотечного кредитования
Президенты ЕАЭС встретятся в мае в Нур-Султане, премьер-министры - в апреле в Казани
Органы прокуратуры напоминают об ответственности за противоправные действия
Макаревич: внесение изменений в Конституцию - системная и структурированная работа
ФОТОФАКТ: Акция по наведению порядка у памятных знаков сожженных деревень прошла в Витебском районе
Семашко уполномочен на переговоры по газу с Россией
Мобильные датчики сегодня будут фиксировать скоростные нарушения на 6 участках в Минске
Помощь спортсмену, строительство жилья - Шулейко провел прием граждан в Бресте
БРСМ инициировал широкое обсуждение новой стратегии развития организации
Совет Федерации ратифицировал протокол о реструктуризации кредита для БелАЭС
Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021 открывается в Минске
Бугров рассказал, как будет обеспечена гласность и открытость работы Конституционной комиссии
Белорусская продукция будет представлена на выставках в Таджикистане 6-7 апреля
ГАИ призывает быть внимательными на дорогах в сложных погодных условиях
Минздрав указал на необходимость сдерживания цен на платные медуслуги
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.