23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 24 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5 градусов, днем - 3-8 градусов тепла.-0-

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