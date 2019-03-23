Кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 24 марта

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются ночью и утром во многих районах, днем по юго-востоку Беларуси 24 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный: ночью - умеренный, днем - порывистый. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов выше нуля, по юго-востоку от нуля до минус 3, днем - от 5 до 11 градусов тепла.-0-

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