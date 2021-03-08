Кратковременный снег и до -15°С ожидаются в Беларуси 9 марта

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8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременный снег и до 15 градусов мороза ожидаются в Беларуси 9 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ближайшие сутки в стране будет переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой кратковременный снег. Днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ночью ожидается северо-западный умеренный, днем неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью опустится до 5-11 градусов ниже нуля, по северо-востоку местами до 12-15 градусов мороза, днем ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса.-0-