Кратковременный снег и до 16 градусов мороза ожидается в Беларуси в выходные

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременный снег, гололедица и до 16 градусов мороза ожидается в Беларуси в выходные, на следующей неделе прогнозируется потепление. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе скандинавский антициклон обусловил в Беларуси морозную погоду с температурным фоном на 3-7 градусов ниже климатической нормы", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 30 ноября, территория Беларуси останется под влиянием западной периферии холодного антициклона. Будет без осадков, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью - 6-12 градусов мороза, по востоку при прояснениях воздух охладится до минус 13-17. Днем будет 2-8 градусов выше нуля.

Антициклон уходит на Поволжье, и в предстоящие выходные дни территория Беларуси окажется под влиянием фронтального раздела, смещающегося с Украины. В субботу, 1 декабря, ночью по юго-востоку, днем в основном в центральных и восточных районах страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью в основном составит 7-14 градусов мороза, при прояснениях понизится до минус 16. Днем будет 3-9 градусов ниже нуля.

В воскресенье, 2 декабря, преимущественно по восточной части страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов мороза, по западу при прояснениях - до минус 13. Днем будет от нуля до минус 7.

"На следующей неделе погоду будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса атлантического происхождения. Потеплеет, а осадки будут выпадать в виде мокрого снега и дождя", - отметили в Белгидромете.

В понедельник, 3 декабря, ночью в отдельных районах пройдет кратковременный снег. Утром и днем преимущественно по западной части страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), местами возможен туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза, по востоку при прояснениях - минус 9-12. Днем будет от плюс 3 по западу до минус 6 по востоку Беларуси.

Во вторник, 4 декабря, во многих районах страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 7, в юго-западных районах - плюс 1-2. Днем будет от минус 2 до плюс 4.-0-

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