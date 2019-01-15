Кратковременный снег ожидается в Беларуси 16 января

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременный снег, гололедица и до 13 градусов мороза ожидается в Беларуси 16 января. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, днем в отдельных районах пройдет кратковременный снег. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет западный, юго-западный 4-9 м/с, в ночные часы в западных районах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, при прояснениях понизится до минус 11 - минус 13. Днем ожидается 1-6 градусов мороза, по западу будет от нуля до плюс 2.-0-

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