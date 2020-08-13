Кравченко: больно и страшно видеть, что происходит у нас в стране

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больно и страшно видеть, что происходит у нас в стране, заявила в эфире "Беларусь 1" председатель общественного объединения "Белорусская ассоциация многодетных родителей" Татьяна Кравченко, сообщает БЕЛТА.

"Больно видеть, что происходит у нас в стране, очень обидно за всех и даже страшно. Особенно за детей, которые попадают в такую ситуацию. Хотя мы очень просили, чтобы родители каким-то образом посодействовали, чтобы их дети не выходили в это время на улицу, чтобы не попадать в этот круговорот. Беспорядки устраивают те, кому абсолютно безразлично, что у нас будет в стране, и втягивают в этот омут всех тех, кто даже не хотел выйти на площадь и попасть в эту ситуацию", - сказала Татьяна Кравченко.

Председатель объединения призвала людей к благоразумию. "Все это делается преднамеренно, чтобы привести нашу страну в непонятное состояние. Это даже не укладывается в голове, как у нас в Беларуси могло такое случиться", - добавила она.-0-