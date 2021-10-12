Кравченко: планируем постоянно проводить встречи многодетных мам с семейным психологом

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное объединение "Белорусская ассоциация многодетных родителей" планирует на постоянной основе организовывать для многодетных мам встречи с семейным психологом. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции председатель общественного объединения "Белорусская ассоциация многодетных родителей" Татьяна Кравченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Ассоциация, как и другие общественные объединения страны, органы госуправления и местные органы власти, 11 октября включилась в программу мероприятий Недели матери. Вчера состоялась встреча многодетных матерей с семейным психологом.

"Мы пригласили мам, у которых 7 и более детей, награжденных орденом Матери, пригласили семейного психолога и провели такую встречу. Очень много было вопросов по теме воспитания детей, советов, как выстраивать отношения между родителями, между детьми и родителями. Очень интересно получилось. И решили, что такие встречи будем проводить постоянно. Потому что интерес к этому большой, особенно у многодетных", - рассказала Татьяна Кравченко.

Далее в течение недели запланированы круглые столы с участием экспертов по теме семейной политики, праздники, концерты и чествования многодетных женщин, которые в этом году в очередной раз стали мамами. "Такие мероприятия нужны мамам, чтобы на пару часов посвятить время себе", - добавила Татьяна Кравченко.

Вместе с комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 14 октября ассоциация будет поздравлять новоиспеченных мам.-0-