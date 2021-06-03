Кража Латушко и конфликты с Вечерко - Протасевич рассказал о грызне в оппозиции

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павел Латушко пытался выторговать у Светланы Тихановской должность премьер-министра Беларуси. Об этом Роман Протасевич рассказал в программе "Марков. Ничего личного" на канале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"НАУ (народное антикризисное управление. - Прим. БЕЛТА) должна была запускать Светлана Тихановская. И это должен был быть, по сути, ее кабинет министров. Но за сутки до старта Латушко каким-то образом получил доступ ко всему и объявил НАУ своей инициативой", - сказал Роман Протасевич.

Перед этими событиями Павел Латушко, по словам Романа Протасевича, пытался выторговать у Светланы Тихановской должность главы правительства. "И он просто за сутки до запуска украл проект. Это самый простой пример того, сколько на самом деле происходит внутренней грызни. Тот же Вечерко чуть ли не набил морду Ероховцу, представителю "Страны для жизни". То есть происходит очень много внутренних конфликтов, и это на самом деле то, чего больше всего боятся штабы", - подчеркнул он.-0-