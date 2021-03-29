Креативные скворечники БГУ представит на выставке 30 марта

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты и сотрудники БГУ 30 марта установят 100 скворечников в Минске. Экологическая акция приурочена к 100-летнему юбилею университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"К акции присоединились студенты всех факультетов, сотрудники и выпускники БГУ. Сбор скворечников осуществлялся в течение месяца. Их можно было сделать своими руками или приобрести готовые. Интригой события станет выставка самых креативных скворечников, собранных участниками акции. Здесь представят дома для птиц с символикой подразделений БГУ, логотипами студенческих организаций, с ручной росписью и оригинальным оформлением", - рассказали в пресс-службе.

Сотый скворечник установят в зеленой зоне по ул. Октябрьской, 4 (внутренний дворик Студенческого городка). В мероприятии примут участие руководство, сотрудники и студенты университета. Кроме того, в рамках акции представитель общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" расскажет об особенностях деятельности по сохранению разнообразия видов и экосистем в Беларуси.

Организатором мероприятия выступает Студенческий городок БГУ совместно с общественной организацией "Ахова птушак Бацькаўшчыны".-0-