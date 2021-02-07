Креч: Всебелорусское народное собрание - важный элемент демократии

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание - важный элемент демократии. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Ольга Креч.

"Сам формат Всебелорусского народного собрания говорит о том, что именно народ принимает участие в жизни страны, как мы будем жить, и как страна будет развиваться в ближайшие пять лет. Считаю, что это и есть один из важнейших элементов демократии", - рассказала Ольга Креч.

По ее словам, в основе развития страны - повышение качества жизни каждого человека. Приоритеты на пятилетку - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер. "Счастливая семья - это база любого государства. В семье закладываются все основные этические и нравственные нормы, на которых базируется наше общество. И именно от каждого из нас в итоге зависит, как будет развиваться страна, - отметила парламентарий. - Государство-партнер - это как раз диалог и взаимное доверие между властью и обществом, каждым конкретным человеком. Это очень важный приоритет в развитии страны".

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-