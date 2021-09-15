Кредит на ремонт всего от 17,1% годовых: кредитный брокер рассказал, как получить выгодное предложение в банке

Ремонт – длительный процесс, бюджет которого сложно просчитать заранее. Даже если обращаться к дизайнеру для точного подсчета, предусмотреть все мелочи невозможно.

Нередко для скорейшего завершения ремонта необходимо привлечение дополнительных средств. Эта ситуация особенно знакома тем, кто купил жилье в новостройке. Стоимость качественного ремонта нередко составляет порядка 25% от цены приобретенной жилплощади. Крупных вложений требует и ремонт в бабушкиной квартире. Здесь и стены нужно выровнять, и новые окна установить.

Как перестать жить среди рулонов обоев и банок с краской? Сколько еще придется слушать жалобы соседей на звуки дрели? Закрыть вопросы про вечный ремонт поможет кредитный брокер "Центр кредитования АТЛ". Компания с 2011 года помогает клиентам получить кредит на личные цели под минимальную процентную ставку.

Какой кредит на ремонт можно получить в банке?

Кредитный брокер "Центр кредитования АТЛ" не рекомендует брать деньги взаймы в ломбарде или по объявлению "деньги в долг". В первом случае вы в залог отдаете ценное имущество, а ломбард выдает вам до 70% от рыночной стоимости изделия. Если в установленный срок вы не вернете деньги, залог будет продан, а вырученные деньги перейдут ломбарду.

Во втором случае вы по сути приобретаете определенный товар в рассрочку (чаще – телефон или ноутбук), отдаете его "представителю" компании, тот в свою очередь выдает вам максимум половину стоимости товара. Деньги у вас на руках, но и рассрочку вам придется погашать в полном объеме.

Самый простой и безопасный способ получения денег – взять нецелевой потребительский кредит в банке, который в дальнейшем вы сможете использовать на ремонт квартиры или дома. Сегодня доступно более сотни предложений от 24 банков страны. В зависимости от запрашиваемой суммы, для оформления вам может понадобиться справка о доходах или поручители.

Чтобы выбрать кредит с наименьшей переплатой, нужно подробно изучить все варианты: сравнить условия, требования, необходимый пакет документов. Вполне возможно, что для составления более полной картины понадобится встретиться с менеджерами банков и выслушать много информации с непонятными терминами.

Сколько у вас уйдет на это времени? День? Неделя? Если банк откажет в сотрудничестве, поиск придется начать заново. Есть более рациональное решение.

Выгода от сотрудничества с "Центром кредитования АТЛ"

Правильно подобранный кредит позволит оперативно закончить ремонт в квартире, при этом ежемесячные платежи не будут забирать у вас половину дохода. Хотите так? Тогда рекомендуем обратиться к кредитному брокеру "Центр кредитования АТЛ".

Специалисты компании подберут оптимальный кредит на ремонт с удобными ежемесячными выплатами всего в течение 1 часа! От вас потребуется только озвучить пожелания. Менеджер сопоставит их с вашими возможностями и предложит лучший вариант. В 98% случаев клиенты "Центра кредитования АТЛ" получают деньги в банке!

Помимо высокого профессионализма и большого опыта сотрудников кредитного брокера, такие показатели обеспечивает уникальная система 3Q-андеррайтинга, разработанная специально под белорусские реалии. В чем она заключается?

Каждый клиент "Центра кредитования АТЛ" получает доступ в личный кабинет полезного онлайн-сервиса, который позволяет в течение года в любой момент задать вопрос кредитному адвокату или кредитному менеджеру. Вы БЕСПЛАТНО узнаете:

· как правильно ответить на претензию банка;

· что делать, если кредит закрыт, а банк снова выставил платеж;

· можно ли сократить штрафные санкции, если кредит не погашался по уважительной причине;

почему у вас низкий кредитный рейтинг, хотя вы вовремя закрыли обязательство, и многое другое.

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