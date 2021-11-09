Кредитная корпоративная карта – деньги для бизнеса всегда в наличии, и вам не нужен кредит!

Срочно нужно осуществить оплату, а такой возможности нет – знакомая история, не правда ли? Расчет за товар или оплата экстренных ремонтных работ, командировочные расходы или заправка служебного автомобиля – срочная потребность в деньгах у компании может возникнуть в любое время и на любые нужды. Чтобы форс-мажор не обернулся серьезной проблемой, лучше всегда иметь под рукой свободные деньги. Кредитная корпоративная карта Белинвестбанка создана как раз для таких случаев. До 14,5 тыс. белорусских рублей*, без залога и поручителей, на любые цели, связанные с текущей деятельностью, снятие наличных в любом банкомате или пункте выдачи наличных денежных средств без комиссии!

Итак, вы юридическое лицо или индивидуальный предприниматель? Значит, можете оформить на свою компанию или ИП Кредитную корпоративную карту. Максимальная сумма, на которую вы можете рассчитывать, – до 500 базовых величин*. Согласитесь, вполне достаточно, чтобы иметь подушку безопасности. Воспользоваться средствами кредитной линии можно в любой момент после оформления карточки!

По сути это тот же кредит, но вам:

– не нужен залог и поручители – кредитная корпоративная карта выдается без них!

– не нужно долго ждать одобрения о выдаче кредитной корпоративной карты – срок рассмотрения составляет 2 рабочих дня с даты подачи упрощенного пакета документов!

– не нужно каждый раз делать специальное перечисление с отдельного кредитного счета на счет корпоративной карты – вы платите сразу, когда нужно, с кредитной корпоративной карты!

Использовать денежные средства на Кредитной корпоративной карте можно на любые цели, связанные с текущей деятельностью: оплатить топливо или ужин с партнерами, рассчитаться за товар – продолжать можно бесконечно. В общем, вы сами решаете, как ими распорядиться.

Кредитная линия открывается в белорусских рублях на год. Она доступна в течение 11 месяцев после оформления карточки. Немаловажно, что лимит кредитных ресурсов восстанавливается в полном или частичном объеме после погашения задолженности. Это означает, что можно воспользоваться деньгами, погасить долг и сразу взять новую сумму. Главное – погасить задолженность в течение 30 дней с момента ее образования.

И еще один бонус: снять деньги с Кредитной корпоративной карточки вы можете в любом банкомате или пункте выдачи наличных денежных средств страны без взимания комиссии за снятие наличных.

С Кредитной корпоративной картой вы гарантированно получите:

· доступность денежных средств 24/7. Таким образом можно воспользоваться кредитными средствами в любое время, когда это необходимо;

· экономию денежных средств, ведь использование ресурсов в случае необходимости означает экономию на процентах;

· отсутствие необходимости залога или привлечения поручителей для получения кредита – он выдается под неустойку.

Два простых условия для оформления Кредитной корпоративной карты:

· расчетный счет в белорусских рублях в Белинвестбанке, открытый в течение 12 месяцев;

· подача заявки на оформление продукта в любом подразделении Белинвестбанка.

Через два рабочих дня вы уже сможете воспользоваться Кредитной корпоративной картой.

Подробная информация о продуктах и услугах банка предоставляется:

· по телефонам Контакт-центра 146 и 8 (017) 239-02-39;

· с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка;

· в системе "Интернет-банкинг";

· посредством сервиса WEB Call – звонок через Интернет без затрат на мобильную связь;

· в мессенджерах: Viber, Telegram и Facebook Messenger.

В официальных мессенджерах вы можете первыми узнавать новости банка, а также получать консультации о банковских продуктах, услугах и сервисах в чат-боте. Для этого отсканируйте QR-код, перейдите в мессенджер, который вы предпочитаете.

* До 500 базовых величин. С 1 января 2021 года размер базовой величины составляет 29 белорусских рублей.

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