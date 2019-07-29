Кредитный центр банка ВТБ (Беларусь) открылся в Глуске

Кредитный центр банка ВТБ (Беларусь) открылся в городе Глуске по адресу: ул. Кирова, 10. Расширение сети позволит жителям районного центра и небольших близлежащих населенных пунктов воспользоваться банковскими услугами и получить профессиональную консультацию. Специалисты банка помогут в минимальные сроки подобрать и оформить оптимальный вариант кредита.
В кредитных центрах ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) можно оформить потребительский кредит наличными на сумму до 15 000 белорусских рублей или получить международную платежную карточку с возможностью установить по ней кредитный лимит на сумму 5 000 белорусских рублей.
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