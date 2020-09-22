Кредитование жилья в рублях в Минске на 20 лет по ставке от 4,99% годовых!

Акции! Скидки! Цены от 2 500 рублей за метр! Благодаря невероятно выгодным условиям владельцами недвижимости в Minsk World стали уже очень многие. Присоединяйтесь к хорошей компании - купить квартиру в этом престижном столичном комплексе сегодня можно в партнерский кредит в рублях под ставку всего от 4,99% годовых

Строительство Minsk World стремительно меняет облик белорусской столицы. Работы идут уже в 14 кварталах, а приобрести квартиры можно в 10 из них: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", квартал "Чемпионов" и "Эмиратс Люкс".

На выбор покупателей более чем 20 домов. Строительство комплекса продвигается строго по графику - следить за ходом работ можно благодаря видеотуру на сайте застройщика.

Недвижимость в комплексе Minsk World - это надежная и выгодная инвестиция. Не упустите возможность приобрести квартиру здесь на лучших условиях!

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Сегодня стартовала выгодная программа - Партнерский кредит Белинвестбанка. Кредит выдается в белорусских рублях:

· Максимальный срок - до 20 лет.

· В первый год ставка составит всего 4,99% (0,570 СКО), а в дальнейшем - 13,35% (1,526 СКО).

· Доля участия собственными средствами - всего от 10%.

· При желании вы сможете погасить кредит досрочно - без штрафных санкций.

Кредит - очень выгодный, но не единственный способ покупки квартиры в комплексе Minsk World. Также можно воспользоваться уникальной беспроцентной рассрочкой от застройщика на срок до 100 месяцев.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

· Первоначальный взнос 10%, 20%, 30%: чем больше стартовый платеж - тем выгоднее условия.

Это еще не все! В эти дни в комплексе Minsk World действует огромное количество акций и специальных предложений.

Так, сотрудники сферы IT, здравоохранения и образования благодаря специальной программе могут сэкономить от 10% до 20%.

Если вы не относитесь к этим сферам, то можете воспользоваться тремя другими акциями. Эти предложения не касаются только домов "Лиллехаммер" и "Глазго", которые недавно поступили в продажу и уже имеют самые приятные акционные цены:

· Семьи, в которых есть дети, а также спортсмены-чемпионы, прославившие Беларусь, при покупке квартиры получают скидку до 100 евро с каждого метра.

· Владельцы банковских карт с программой лояльности "Моцная картка" при покупке квартиры могут сэкономить 1 000 рублей.

· Кроме того, можно сэкономить от 4 000 до 10 000 рублей даже не выходя из дома - выбрав и забронировав квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by. Размер скидки зависит от площади выбранного жилья. Это быстро, удобно и очень выгодно!

Каждому покупателю - своя акция и скидка! Менеджеры по продажам обязательно помогут вам выбрать лучший вариант жилья и самые выгодные условия покупки. Рассчитают размер вашей скидки и ежемесячных платежей!

Комплекс Minsk World - ваша надежная и выгодная инвестиция!

Выбор недвижимости в Minsk World впечатляет - комплекс признан самым масштабным в Европе!

На выбор покупателей - более 20 новостроек. "Лос-Анджелес", "Новый Орлеан", "Сан-Франциско", "Квебек", "Ванкувер", "Нью-Йорк", "Ницца", "Токио", "Киото", "Гонконг", "Джакарта", "Стамбул", "Москва", "Сочи", "Сидней Люкс", "Пекин", "Эмиратс Волна", "Лиллехаммер" и "Глазго"…

Все новостройки - это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки, большими окнами и лоджиями. Планировки на любой вкус - от небольших квартир-студий на 28 квадратных метров до "евротрешек" площадью 85 метров.

Фото: Владислав Ситник, участник конкурса "Моя Dana"

Приобрести квартиры можно уже в 10 кварталах, на выбор - более 20 новостроек!

В каждом подъезде - два или три скоростных бесшумных лифта, при этом в некоторых домах лифты панорамные. Еще одна важная особенность - просторные дизайнерские лобби, где есть все удобства: стойка консьержа, зона ожидания и встречи курьера с удобными креслами и столиками, санитарная комната с пеленальным столиком.

В вестибюлях многих домов дополнительно есть байк-боксы для хранения велосипедов и колясок. Из лобби, как правило, два выхода, что позволяет не обходить здание. Вход в дом оборудован с учетом принципов организации безбарьерного пространства, чтобы людям с ограниченными возможностями и мамам с колясками было удобно.

Фото: Татьяна Трусова, участник конкурса "Моя Dana"

Фото: Виктория Землянская, участник конкурса "Моя Dana"

Фото: Татьяна Трусова, участник конкурса "Моя Dana". Все новостройки в комплексе Minsk World - это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки, большими окнами и лоджиями

Выбирайте дом на свой вкус!

В "Пекине" до конца сентября - акция для дружной семьи: при покупке 3-комнатной квартиры площадью от 68 кв. м вы получаете место в паркинге в подарок. Для справки: цены на машиноместо в готовом паркинге рядом с домом стартуют от 30 000 рублей. При покупке "трешки" вы получите его бесплатно!

Дом "Пекин"

В доме пять секций высотой от 23 до 25 этажей. На первом этаже дома разместятся помещения коммерческого назначения, а значит, в шаговой доступности будут свои кафе, магазины, объекты сферы услуг. Все остекление имеет красивую тонировку.

Приобретайте "трешку" в "Пекине" - и получайте в подарок место в комфортном паркинге рядом с домом!

В 25-этажном "Глазго" цена квартир стартует от 2 500 рублей за квадратный метр. Красивая небесная тонировка остекления, панорамные окна и остекленные лоджии. Один из трех лифтов - панорамный.

Дом "Глазго"

В 25-этажном доме "Лиллехаммер" цена квадратного метра - от 2 600 рублей! Эксклюзивный вариант - квартиры на первом этаже с собственными террасами, которые огорожены и защищены стеклянными козырьками от осадков. В доме будет три лифта, один из которых - панорамный.

Дом "Лиллехаммер"

Еще один интересный вариант - полностью готовый "Кейптаун". Купить квартиру здесь можно по цене от 3 000 рублей за квадратный метр! На первом этаже квартиры с отдельным входом и собственными огороженными террасами. В 18-этажном доме два лифта, один из которых панорамный. Все остекление имеет красивую тонировку под бронзу.

Дом "Кейптаун"

Великолепный "Санкт-Петербург" включает две секции по 19 этажей. На первом этаже - встроенные коммерческие помещения под магазины и кафе. На втором - часть квартир с террасами. Кроме того, здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю, где будут размещаться зоны отдыха. В каждой секции - по два скоростных и бесшумных лифта, один из которых панорамный.

Дом "Санкт-Петербург"

Яркая и солнечная "Флоренция" состоит из трех секций высотой по 25 этажей. В каждой секции - по три лифта, два из которых - повышенной грузоподъемности до 1000 кг. Возле каждого подъезда предусмотрены помещения для хранения велосипедов - байк-боксы.

Дом "Флоренция"

Возвышающийся на 25 этажей "Копенгаген" благодаря небесной тонировке стекол будет восхитительно сверкать в лучах солнца. В доме предусмотрено три лифта. На первом этаже квартиры имеют отдельный вход и собственные огороженные террасы с козырьками от осадков. Почувствуйте себя, как в таунхаусе!

Дом "Копенгаген"

Комплекс Minsk World - это ваш выбор! Это город в городе, где будет все необходимое для жизни и бизнеса!

Рядом с комплексом Minsk World практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", в границах комплекса строится и вторая станция - "Аэродромная".

Возводятся многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. В готовом многоуровневом крытом паркинге на 800 машин уже поступили в продажу машиноместа - выбрать и забронировать можно на сайте застройщика bir.by. А можно получить в подарок, купив 3-комнатную квартиру в доме "Пекин"!

Бизнес-сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, строительство которого уже началось. МФЦ будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест, привлекая иностранные инвестиции и выступая в роли высокотехнологичного "смарт хаба" для перспективных стартапов.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной - обширный фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Особое внимание уделяется наличию коммерческих помещений: открыть кафе, магазин или салон сферы услуг можно буквально в каждом квартале. Выбирайте подходящий вариант на сайте bir.by!

Торговый центр площадью почти 4 000 квадратных метров в квартале "Эмиратс Люкс"

В центре комплекса Minsk World появится большой городской парк - "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты - здесь будет красиво, интересно, ярко.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы

Все кварталы свяжет сеть велодорожек - это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопроменадов, так и интенсивных спортивных тренировок.

А во дворах домов расположатся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием.

Во дворах домов возводятся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Minsk World - это город вашего будущего! Успейте купить здесь недвижимость на лучших условиях: за собственные средства по курсу ниже банковского, в беспроцентную рассрочку на 100 месяцев или в кредит в рублях на 20 лет всего от 4,99% годовых.

Многочисленные акции сделают покупку еще выгодней! Скидки могут получить семьи с детьми, спортсмены-чемпионы, сотрудники сферы IT, образования и здравоохранения, владельцы "Моцнай карткі". Не забывайте и про скидку до 10 000 рублей при онлайн-бронировании квартиры на сайте bir.by.

К каждому покупателю - индивидуальный подход! Менеджеры по продажам с удовольствием помогут вам выбрать лучшую квартиру в комплексе "Минск Мир" и самые выгодные условия покупки. Рассчитают размер вашей скидки и ежемесячных платежей.

Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana". Станьте владельцем недвижимости в комплексе Minsk World на самых выгодных условиях!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни - с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

В 18 городах страны - Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске - региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями, подбором квартир и заключением договора.

Номер для связи через мобильных операторов - 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Minsk World - самый большой выбор недвижимости на самых лучших условиях! В кредит в рублях до 20 лет от 4,99% годовых!

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