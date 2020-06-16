Кредиты населению на строительство жилья и покупку товаров отечественного производства от Белинвестбанка

Улучшайте свои жилищные условия и создавайте уют в новом доме с использованием товаров отечественного производства.

От вас – желание, от нас – возможности! Не ждите, когда удастся накопить необходимую сумму на ту или иную покупку, отказывая себе в жизненных радостях. Получите ключ к своей мечте уже сегодня благодаря Белинвестбанку. Выгодные условия кредитования на строительство недвижимости и на приобретение товаров отечественного производства.

Своему жилью быть

Все больше белорусов мечтают обзавестись собственным жильем, будь то квартира или собственный дом, подальше от шума и суеты. Белинвестбанк один из немногих кредитно-финансовых институтов в стране, который уделяет вопросам кредитования жилья особое внимание. В банке существуют несколько вариантов таких кредитов.

"На недвижимость" – выдается на строительство или приобретение квартиры или жилого дома. Этот кредит также выдается на финансирование садового домика, гаража, земельного участка, незавершенного законсервированного капитального строения.

На коммерческое кредитование могут претендовать граждане с любым доходом. Сегодня ставки по кредиту на недвижимость составляют 13,61 % годовых. Процентная ставка в данном случае плавающая, она зависит от ставки овернайт. Максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из платежеспособности заявителя. В целом банк готов кредитовать до 90 % от стоимости жилья.

Максимальный срок, на который кредит "На недвижимость" может быть предоставлен, 20 лет. Важно отметить, что банк не вводит запретов на досрочное погашение кредита и не использует запутанных схем начисления процентов.

Если вы стоите на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и в отношении вас исполкомом принято решение о предоставлении субсидий, то Белинвестбанк сможет предложить кредит на строительство квартиры, жилого дома, а также их реконструкцию в рамках указа Президента Республики Беларусь № 240. С 2017 года таким предложением уже воспользовались около 3 тысяч белорусов.

По программе адресного субсидирования клиентам Белинвестбанка доступен кредит "На строительство жилой недвижимости с использованием субсидии". Он предоставляется на 20 лет под 11 % годовых. При этом основной долг или проценты могут быть погашены за счет субсидии государства. Чтобы получить кредит, необходимо предоставить выписку из решения исполкома о предоставлении субсидии либо копию решения, заверенную в установленном порядке. Если в рамках этого кредитования денежных средств будет недостаточно, то вы можете докредитоваться на общих условиях в банке.

И в доме будет

Собственное жилье – это хорошо, а собственное жилье, оснащенное всем необходимым, – еще лучше. Белинвестбанк позаботился и о том, чтобы у вас была возможность быстро, удобно и выгодно купить в кредит необходимые товары отечественного производства. Мебель, бытовая техника, сантехника – дополняйте этот список чем хотите! Мы все оплатим!

От вас лишь требуется:

– выбрать понравившийся вам в магазине товар белорусского производства;

– выписать счет-фактуру у продавца;

– посетить офис Белинвестбанка для оформления кредита;

! Рекомендуем воспользоваться предварительной записью Это позволит избежать лишних контактов с окружающими и сэкономит ваше время.

– банк сам переведет деньги за товар. Вам только остается забрать его в магазине!

Преимущества кредита:

быстрая покупка – нет нужды копить и откладывать деньги, можно получить необходимый товар в ближайшее время;

фиксированная стоимость – даже если товар подорожает, на вас это никак не отразится;

небольшие платежи – график платежей формируется так, что выплата ложится на бюджет практически незаметно;

минимальный пакет документов.

Кредит на товары (работы, услуги) отечественного производства выдается сроком до 7 лет под 13,61 % годовых.

Белинвестбанк. Кредитные продукты на доступных, комфортных и прозрачных условиях.

Дополнительную информацию о продуктах и услугах Белинвестбанка можно получить в сервисе "Онлайн-консультант" на сайте банка и в системе "Интернет-банкинг", а также в контакт-центре по телефонам: 146 или +375 17 239-02-39.

Размещение рекламы на БЕЛТА