Криминогенная обстановка находится под полным контролем правоохранителей - Кубраков

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Криминогенная обстановка находится под полным контролем сотрудников органов внутренних дел, заявил журналистам министр внутренних дел Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы работаем в первую очередь на профилактику, на раскрытие преступлений. Сейчас преступления начали больше совершаться в интернете. Но в этом плане милиция не стоит на месте, мы работаем довольно успешно. Создаются новые управления, такие как главное управление по противодействию киберпреступности. Поэтому, как бы кто-то ни пытался спрятаться под какими-то "никами", мы их найдем и привлечем к ответственности", - сказал Иван Кубраков.

По его словам, особое внимание уделяется профилактике тяжких преступлений.

"Проблема остается. С ней работаем не только мы, но и все госорганы. Это совершение бытовых преступлений, начиная от телесных повреждений и заканчивая убийством. Около 80% тяжких преступлений - это бытовые преступления. Я не говорю сейчас, что они совершены именно между близкими родственниками, но это преступления, как правило, между знакомыми людьми, которые совершаются после совместного распития", - добавил он.

Сегодня Иван Кубраков принял участие в возложении венков к памятнику сотрудникам ОВД и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебного и воинского долга. "Это знаковое место является напоминанием всем сотрудникам и подрастающему поколению о качествах истинного профессионала: самоотверженности, мужестве, отваге, верности долгу и присяге. Убежден, что сегодня в наших рядах каждый милиционер, даже ценою своей жизни, готов вступить в схватку с любыми вызовами, обеспечивая правопорядок и законность в стране", - подчеркнул министр.

Участники торжественного ритуала возложили цветы и венки к подножию памятника и вместе с почетным караулом почтили память героев минутой молчания. Завершилось мероприятие маршем.-0-