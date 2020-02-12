Критерии подбора кандидатов в судьи обновили в Беларуси

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12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Систему критериев подбора кандидатов на должность судьи обновили в Беларуси, сообщил журналистам первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович, передает корреспондент БЕЛТА.
"Разработана и введена в этом году обновленная система критериев подбора судей, - сказал Валерий Калинкович. - Она будет сопровождаться обязательным психологическим тестом. Это должно обеспечивать строгий подход к подбору на судебные должности".
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