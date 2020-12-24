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24 декабря 2020, 22:09

Кривоносов: люди должны понимать, что развитие страны зависит не только от правительства, но и от них

Военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов. Скриншот видео ОНТ
Военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов. Скриншот видео ОНТ

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы построили свою государственность благодаря тяжелому труду. Об этом заявил военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Что такое государственность? По моему мнению, это понимание того, что от твоего вклада зависит благополучие всех и что ответственность за развитие страны лежит в том числе и лично на тебе. Не только на профессиональном правительстве, конкретном должностном лице, а на тебе", - сказал Андрей Кривоносов.

Офицер заявил, что только благодаря тяжелому труду белорусам удалось построить свое собственное государство. "Государственность для нации - это не подарок и не приз. Мы ее построили и, я уверен, ее сохраним, - подчеркнул военный комиссар. - Каждый должен работать на своем месте. Если каждый будет делать должное на своем месте, то, что он умеет, хорошо знает, все сразу станет на свои места".-0-

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