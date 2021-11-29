Кривошеев: даже массовые смерти беженцев ничего не меняют в лицемерной политике Запада

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Даже массовые смерти беженцев на границах Евросоюза ничего не меняют в лицемерной политике государств Запада. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "СБ. Беларусь сегодня".

"По тому, как в проливе Ла-Манш недавно погибли около тридцати беженцев, мы видим: даже массовые смерти ничего не меняют в лицемерной политике тех государств, которые сначала разрушают страны, а потом рассказывают, что это не их проблема", - отметил он и подчеркнул, что каждая такая смерть должна фиксироваться, "чтобы впоследствии люди, совершившие преступления против человечности, содействовавшие смерти беженцев, понесли за это наказание".

Андрей Кривошеев обратил внимание, что до сих пор ни литовская, ни польская власти не попытались выработать механизм, который бы исключил такие смерти в будущем. "Те самые гуманитарные коридоры, соглашения и договоры с Беларусью о сотрудничестве между пограничными ведомствами, принятие на себя ответственности за нормальное содержание беженцев, которые уже находятся на территории Литвы и Польши… Ведь посмотрите, в лагерях беженцев на литовской и польской территориях регулярно происходят бунты: в них такие бесчеловечные условия, что люди не могут нормально дождаться рассмотрения своей заявки о соискании статуса беженца, - сказал аналитик. - Каждая такая смерть все-таки влияет на то здоровое общество, которое есть в Литве, Латвии, Польше, Германии. Мы видим многочисленные демонстрации протеста, в том числе в Германии. Я рассчитываю, оставляю надежду на то, что гражданский гуманистический интернационал поможет решить эту проблему, если уж власть имущие в Литве и Польше не в состоянии это сделать".-0-