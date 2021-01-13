Кривошеев: медиасфера в США превращается в цифровой и информационный ГУЛАГ

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медиасфера в Соединенных Штатах Америки превращается в цифровой и информационный ГУЛАГ. Такое мнение высказал председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Во время передачи эксперты обсудили сегодняшние события в Соединенных Штатах, в том числе блокировку аккаунтов Дональда Трампа в социальных сетях. Ведущий программы Дмитрий Бочков назвал этот прецедент "цифровой казнью Трампа".

"Парадокс, злая ирония: "демократы", которые по определению за свободу слова, задушили голос Трампа. Ладно, политическая борьба. Но есть еще миллионы его подписчиков и сторонников, для которых он выразитель их ценностей. С чем мы имеем дело?" - спросил он у участников эфира.

"Это цифровой и информационный ГУЛАГ на самом деле. Не только социальные сети, которые возомнили себя новыми цензорами и редакторами, которые могут цензурировать действующего президента Соединенных Штатов и миллионы его сторонников. Плюс посмотрите, как ведут себя, казалось бы, традиционные средства массовой информации: в прямом эфире задают вопрос президенту, а потом обрывают его и говорят, что он несет полную чушь. Это просто новая нормальность и в сфере классических, и в сфере новых медиа", - высказал свое мнение Андрей Кривошеев.-0-