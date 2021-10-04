Кривошеев о реакции России на задержание белорусского журналиста, сотрудника белорусского СМИ

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайно острая реакция российских коллег на задержание белорусского журналиста "Комсомольской правды" Геннадия Можейко вызывает недоумение, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

"Ситуацию с задержанием белорусского журналиста, корреспондента белорусского СМИ "КП пресс", как и положено по уставу Белорусского союза журналистов, мы расцениваем с тревогой. Каждое такое сообщение нами тщательно проверяется", - сказал Андрей Кривошеев.

Он пояснил, что в Союзе журналистов создан специальный комитет по защите журналистов, который задействуется в каждом таком случае. В него входят пресс-офицеры всех силовых органов Беларуси, члены и омбудсмен Союза журналистов, ряд депутатов и сенаторов, журналистов в недавнем прошлом. "Поэтому этим делом мы занимались с первого часа, как только появилась информация о возможном задержании журналиста", - отметил председатель союза.

По его словам, "некоторое недоумение вызвала чрезвычайно острая реакция наших коллег в Российской Федерации". "До недавнего времени это абсолютно легальное, на законных основаниях действующее в Беларуси, соблюдающее законы Беларуси средство массовой информации. Да, оно имеет франшизу российского Издательского дома "Комсомольская правда", но юридически и фактически это белорусское средство массовой информации. Поэтому в нашей компетенции, в нашей зоне ответственности защищать и этого журналиста, и эту редакцию", - сказал Андрей Кривошеев

Он добавил, что редакционная политика "КП в Беларуси" действительно неоднократно становилась предметом обсуждения и довольно жарких дискуссий в профессиональном журналистском сообществе, в том числе с участием Владимира Сунгоркина, главного редактора ИД "Комсомольская правда". В ходе дискуссий он неоднократно подчеркивал независимость редакционной политики "КП в Беларуси" от Москвы и статус "Комсомольской правды в Беларуси" как белорусского СМИ. "В этой связи острая реакция Владимира Николаевича на сообщение о задержании Геннадия Можейко и его эмоциональный комментарий также вызывают определенное недоумение", - считает Андрей Кривошеев.

Что касается самого инцидента, то Белорусский союз журналистов считает вышедший заголовок и статью в электронной версии "КП" абсолютно безобразными и недопустимыми прежде всего с точки зрения журналистской этики и положений новой глобальной Хартии журналистской этики. "Идет явное отбеливание, явное восхваление убийцы, террориста и совершенного им злодеяния, - заметил председатель союза. - Хотя еще раз повторюсь: этот случай заслуживает отдельных оценок комитета по этике Белорусского союза журналистов и такая оценка дополнительно, безусловно, будет дана".

Андрей Кривошеев подчеркнул, что заголовок и текст, появившийся в электронной версии "КП", мгновенно стал предметом тиражирования разного рода экстремистскими, провокационными, деструктивными Telegram-каналами, электронными медиа как в Беларуси, так и за ее пределами. По его словам, это вызывает еще больше вопросов к публикации: не была ли она заранее согласована с этими экстремистскими медиа, которые действуют (и это уже доказано белорусским судом и компетентными органами) против интересов Беларуси.

Что касается самого журналиста Геннадия Можейко, председатель союза отметил: "В рамках комитета защиты журналистов мы действуем на основании негласного правила - не разглашать дополнительную информацию, особенно если она может навредить интересам журналиста". "В этом случае, к сожалению, у нас есть обращения в Белорусский союз журналистов, что ряд корреспондентов, журналистов "КП пресс" лично участвовали в кампании по травле и запугиванию своих коллег, белорусских журналистов, которые работают в государственных и негосударственных СМИ, но придерживаются прогосударственных позиций", - сказал он.

"Чтобы не навредить лично Геннадию Можейко, мы никакой дополнительной информации о работе комитета по защите журналистов и нашим контактам с силовыми органами, следствием Беларуси не распространяли. Мы рассчитываем на законный исход этого дела, в рамках белорусской правовой процедуры. Надеемся, что гражданин Беларуси, белорусский журналист, сотрудник белорусского СМИ достойно выдержит это испытание", - заключил он.

Газета "Комсомольская правда" в Белоруссии" издается закрытым акционерным обществом "БелКП-ПРЕСС". Министерство информации Республики Беларусь 29 сентября приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу kp.by. По данным Мининформа, на интернет-ресурсе была размещена публикация, в которой "содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством". 2 октября стало известно, что журналист издания "Комсомольская правда в Беларуси" гражданин Беларуси Геннадий Можейко задержан и находится в изоляторе в Минске.-0-