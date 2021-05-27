Кривошеев: разоблачение фейков - это уже отдельный жанр журналистики

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разоблачение фейков - это уже отдельный жанр журналистики. Об этом заявил председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев на полях I Форума медийного сообщества Беларуси "СМИ в эпоху цифровизации", передает корреспондент БЕЛТА.

"Разоблачение фейков - это уже отдельный жанр журналистики, очень цитируемый, яркий, который привлекает аудиторию. С другой стороны, создание фейков - это тоже уже, к сожалению, жанр, пусть не журналистики, но информационного, гибридного противоборства. Оба жанра существуют, развиваются в Беларуси, и мы не можем на это не реагировать", - сказал Андрей Кривошеев.

По его словам, белорусским журналистам нужен инструментарий, как бороться с фейками, как их грамотно разоблачать. "Например, такое достаточно новое направление, как журналистика данных. Это очень важно, потому что именно в этой области человек верит в цифру. И не только в цифру в смысле новой цифровой медиареальности или медиаландшафта, но и в цифру, которую ему наглядно показывают. Это графики, диаграммы. Мы увидели это даже по инциденту с самолетом, когда абсолютно фейковые тезисы утверждались в том числе с помощью цифр. Какое вооружение было на военном самолете, поднятом в воздух, как он летел, какая дистанция, скорость. То есть все эти детали лишь подтверждали фейковые данные", - отметил председатель Белорусского союза журналистов.

Для участия в форуме приглашены более 200 представителей республиканских и региональных средств массовой информации, медиаэксперты, участники школы молодых журналистов. На пленарном заседании и тематических дискуссиях планируется обсудить наиболее актуальные вопросы развития отечественных медиа, роль и место государственных СМИ в обеспечении информационной безопасности страны, презентовать передовые практики работы белорусских и российских редакций в условиях цифровизации.

"От форума мы ждем прикладных образовательных модулей, семинаров. На форуме очень широко представлены белорусские региональные медиа. По всем исследованиям, кто бы их ни проводил, ставка нашей аудитории делается на новые цифровые, в первую очередь региональные медиа. Поэтому вопрос готовности коллег-журналистов, их технической оснащенности, вопрос учредителей региональных медиа, на мой взгляд, - сейчас самое главное. Наши крупные холдинги, которые существуют в формате республики, уже вошли в новую цифровую эпоху, уже соответствуют тем вызовам, которые сейчас ставит и современная журналистика, и современная аудитория", - добавил Андрей Кривошеев.-0-