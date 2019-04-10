Кризисных психологов для учреждений образования начнут готовить в Беларуси с нового учебного года

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С нового учебного года в Беларуси планируется начать подготовку кризисных психологов для учреждений образования. Об этом сообщил заместитель директора Института психологии Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Виктор Морозов во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

По его словам, в настоящее время у социальных педагогов, педагогов-психологов, работающих в школах, не всегда хватает компетенций, которые бы отвечали специфике современных угроз и кризисных ситуаций.

"Нужно готовить специалистов с учетом новых вызовов. Поэтому с нового учебного года в Институте психологии БГПУ будет открыта магистратура по подготовке психологов с профилизацией "кризисная психология", - отметил Виктор Морозов.

Кроме того, с 1 сентября 2019 года начнет работу Республиканский центр психологической помощи, созданный на базе Института психологии БГПУ. Он будет оказывать помощь в повышении квалификации специалистов-психологов, работающих на местах, по направлению "кризисная психология".

"Поскольку мы сталкиваемся именно с кризисными ситуациями, которые могут возникать внезапно, то необходима группа людей, которая сможет действовать оперативно, образно говоря, по тревожной кнопке. Эта группа будет функционировать в структуре Республиканского центра психологической помощи", - пояснил заместитель директора Института психологии.

По словам директора Республиканского центра психологической помощи Ольги Матюховой, одной из основных задач центра является также оказание психологической помощи детям, их родителям и педагогам, в том числе круглосуточной экстренной в режиме онлайн.-0-

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