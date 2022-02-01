Крюковская: в основе здоровья малышей - безопасная среда и всестороннее развитие личности

1 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Безопасная среда и всестороннее развитие личности ребенка в учреждениях дошкольного образования - основа здоровья детей. Таким мнением, комментируя обновленный Кодекс об образовании, поделилась с корреспондентом БЕЛТА заведующая дошкольным центром развития ребенка №8 Могилева Елена Крюковская.

"Безопасная среда и всестороннее развитие детей в учреждениях дошкольного образования - это основа их здоровья. Потому в учреждениях образования этим аспектам уделяется особое внимание. Индивидуальный и личностно-ориентированный подход к каждому ребенку позволяет сохранить и укрепить их здоровье, помогает в подготовке их к следующему уровню образования, - отметила Елена Крюковская. - Главная человеческая ценность - это здоровье. Именно в дошкольных учреждениях образования начинают формироваться личностные качества, закладываются основы здорового образа жизни и полезных привычек. Работа в учреждениях идет по нескольким направлениям - педагогическому и гигиеническому, важным аспектом является и комфортная психоэмоциональная среда, в которой пребывают дети".

Такая работа ведется и в могилевском учреждении дошкольного образования. "Создание безопасных условий, в которых идет образовательный процесс - задача любого учреждения дошкольного образования и его руководителя. Для качественной работы существует целый ряд документов, где прописаны основные требования. И мы им следуем, - отметила заведующая дошкольным центром. - Начинается все с осмотра территории учреждения - игровых площадок, тротуаров, ограждений. Необходимо обращать внимание на каждую деталь - это помогает избежать внештатных ситуаций во время прогулок. Кроме этого, наши педагоги должны быть в своих группах за 10 минут до прихода в нее детей: необходимо проверить все помещения. Проверяются игрушки, мебель, осматривается каждый уголок - предметно-пространственная среда не должна быть угрозой жизни и здоровью детей. Также педагоги или помощники воспитателей дважды в день проверяют свою игровую площадку на улице".

Педагоги проводят ежедневный осмотр детей при приходе их в группу и общаются с родителями. "Такая система была у нас и до прихода пандемии. Такой подход позволяет не допускать распространение вирусных инфекций среди детей и коллектива. Сейчас по рекомендациям Министерства здравоохранения по утрам мы проводим термометрию, - отметила Елена Крюковская. - В штате нашего учреждения - два медработника, которые также работают с детьми. В случае если ребенок почувствовал недомогание в середине дня, его переводят в изолятор и просят родителей забрать как можно раньше домой".

Для проведения образовательного процесса в дошкольном учреждении образования имеется вся необходимая материально-техническая база и развивающая среда. "В дошкольных учреждениях образования есть установленный распорядок дня. Прогулки, занятие, сон и отдых - все идет по расписанию. Для всестороннего развития детей у нас есть все необходимое: методическая база, мультиборды, сенсорный стол, развивающие и обучающие игрушки. Кроме этого, развито и межведомственное сотрудничество с ГАИ, МЧС, представителями учреждений здравоохранения. Играя, ребенок проецирует экстренную ситуацию, - рассказала Елена Крюковская. - Еще один важный аспект в развитии детей - физическая культура. Для этого у нас тоже есть все необходимое. Кроме этого, мы сотрудничаем с областной федерацией тенниса. Наши педагоги прошли обучение, представители федерации подарили необходимый детский инвентарь для занятий теннисом. К детям на занятия приходят тренеры, оценивают их навыки - это помогает присматривать будущих чемпионов".

По словам Елены Крюковской, такой всесторонний подход к развитию детей помогает им не только обрести необходимые жизненные навыки и знания, но и сохраняет и укрепляет здоровье. "Ведь именно в учреждениях дошкольного образования закладывается основа будущего взрослого человека, формируются его привычки, отношение к своему здоровью и здоровью окружающих", - подытожила она.-0-