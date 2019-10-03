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03 октября 2019, 18:21

"Крокi на гукi" и новая IT-специальность: как в Беларуси расширяют возможности для незрячих

Фото из архива
Фото из архива

Речевые информаторы, навигационная система, развитая безбарьерная среда на автовокзалах и в аэропортах - еще пару лет назад такие возможности казались далекими и недоступными для белорусов с нарушениями зрения. Этот год можно назвать прорывным: в апреле презентовали навигационную систему "Крокi на гукi", в мае в столице появился первый озвученный маршрут, свои двери распахнул новый автовокзал в Бресте, отлично приспособленный к потребностям людей с ограниченными возможностями, завершается создание безбарьерной среды и в Национальном аэропорту Минск. Но это только первые шаги - предстоит еще много работы, в том числе и на законодательном уровне.

Много ли улиц и объектов в столице, которые полностью адаптированы для незрячих

"Позитивное направление в развитии безбарьерной среды в Беларуси - то, что сегодня мы можем не только говорить о намерениях, планах, но и демонстрировать реальные примеры стопроцентной доступности объекта для незрячего человека", - утверждает заместитель председателя центрального правления ОО "БелТИЗ", руководитель учреждения реабилитации инвалидов по зрению "Центр успешного человека" Михаил Антоненко.

Эталонный пример доступности учреждения для людей с ограниченными возможностями - Министерство труда и социальной защиты в Минске. К зданию оборудовано несколько путей, есть удобные заезды и пандусы, установлены лифты с расширенными проемами и пониженными кнопками, есть мнемосхемы, надписи на всех информационных табличках (в том числе и номера этажей) продублированы шрифтом Брайля, маршруты для незрячих снабжены направляющими и предупреждающими элементами. Установлена в здании Минтруда и навигационная система "Крокi на гукi" (разработана "Центром успешного человека" в партнерстве с рядом белорусских компаний). Помогает ориентироваться слабовидящему или незрячему человеку бесплатное мобильное приложение BuzzPoint и речевые информаторы, установленные в том числе у входов в помещения. Приближаясь к объекту, человек слышит условный звук информатора, после чего смартфон выдает все необходимые сведения. Звуковая навигационная система внедряется в Беларуси проектом "Больше свободы. Навигационные системы для людей с инвалидностью", который реализуется совместно с Минтруда.

Что касается региональных объектов, образцом доступности для незрячих людей стал новый автовокзал в Бресте. Он также полностью оснащен навигационной системой, табличками со шрифтом Брайля, тактильными мнемосхемами. Здесь определены места ожидания для инвалидов. Единственное, над чем еще предстоит поработать, - напольные направляющие. "В сфере транспорта - это эталонный объект для всей Беларуси. Первый такой доступный автовокзал в нашей стране для людей с нарушениями зрения", - подчеркивает Михаил Антоненко. Развитая безбарьерная среда в здании автовокзала - результат сотрудничества государства, посольства США в Беларуси, БелТИЗа и "Центра успешного человека".

Стремится к идеалу доступности для людей с инвалидностью и Национальный аэропорт Минск. Здесь завершается установка напольных направляющих. Всего в помещении будет 27 тыс. предупреждающих и почти 8 тыс. направляющих элементов. Путь незрячего человека при входе в здание аэропорта начинается с изучения мнемосхемы. Тактильно пассажир может определить расстояние до нужного объекта. С тростью и смартфоном при помощи навигационной системы и направляющих он самостоятельно может добраться до всех необходимых объектов инфраструктуры: справочной службы, банков, аптеки, почты, уборных. У точки радиосправки достаточно нажать кнопку, чтобы вызвать помощника, который проводит на регистрацию, в зоны контроля, таможенного и пограничного (если потребуется), а потом к автобусу и самолету.

Из столичных улиц пока наиболее доступными для незрячих можно назвать Амураторскую, где находится Центральное правление БелТИЗа, и М.Танка. Кстати, сам головной офис общественного объединения доступен для людей с нарушениями зрения примерно на 90%. Шрифты Брайля, тактильная графика и мнемосхема, речевые информаторы - все это здесь имеется. Дело осталось за малым: вместо тактильных предупреждающих в здании лежат коврики, но их в скором времени планируют заменить на металлические направляющие.

На зданиях вдоль Амураторской и М.Танка, где появился первый озвученный маршрут в Минске, установлены речевые информаторы, уложена предупреждающая и направляющая плитка. Мобильное приложение сообщает о локации объектов, расположении входных групп, количестве ступенек, о том, в каком направлении открываются двери, и прочих нюансах, важных для слабовидящего или незрячего человека. Руководствуясь указаниями смартфона и следуя по направляющей плитке, можно найти почту, расчетный центр, банкомат, пекарню, но внутри объектов навигация пока не развита. Похожий маршрут проложили и в Витебске. Он объединяет магазины, аптеки, поликлинику от УП "Элект" ОО "БелТИЗ" до Территориального центра социального обслуживания населения Железнодорожного района.

Помощники в магазинах, "говорящие" остановки и транспорт: какие инициативы сейчас развивает БелТИЗ

Недавно для незрячих адаптировали вход в крупный сетевой торговый центр неподалеку от Амураторской, 7 и улицы М.Танка. Сигналы навигационной системы помогают самостоятельно найти вход-выход, стойку информации - на этом пока все. "Нужно, чтобы кто-то провел посетителя с нарушением зрения или на инвалидной коляске по торговым рядам, помог выбрать и купить товар. Пока такая возможность обсуждается, в перспективе она может стать обязанностью персонала в этом торговом центре. В идеале, такая услуга должна быть доступна во всех крупных сетевых магазинах. Будем работать над этим", - делится планами Михаил Антоненко.

Вот-вот будет сделан первый шаг на пути адаптации общественного транспорта для людей с нарушениями зрения: к концу года речевые информаторы могут появиться в Минске в троллейбусах маршрута №9 и на всех остановках по пути их следования. Выбор не случаен: эти троллейбусы останавливаются недалеко от здания Центрального правления БелТИЗа, вблизи предприятия "Светоприбор" ОО "БелТИЗ", где работает много людей с нарушениями зрения. Пока проект согласовывается с "Белкоммунмашем". Если он будет реализован успешно, навигационная система "Крокi на гукi" будет внедряться на транспорте и стационарных объектах в столице.

Белорусская система образования также постепенно адаптируется к потребностям людей с инвалидностью по зрению. К примеру, у них есть возможность освоить профессию массажиста в Гродненском медицинском колледже. В этом учебном году в Минском колледже электроники для таких учащихся открылась специальность "эксплуатация электронно-вычислительных машин". Первый набор - восемь человек. Колледж обеспечили навигационной системой, табличками со шрифтом Брайля и мнемосхемой, кабинеты оснастили специальными лупами, мониторами для тактильного восприятия информации и компьютерами со специальным интерфейсом для незрячих. Сейчас тактильными направляющими оборудуют маршрут от станции метро "Парк Челюскинцев" до здания колледжа по улице Кнорина. В перспективе в учебном заведении планируют развивать переподготовку, увеличат и количество учащихся с нарушениями зрения.

Компенсация за технические средства реабилитации и закон о правах инвалидов: над чем еще предстоит глобальная работа

Согласно Государственному перечню технических средств социальной реабилитации, инвалиды I и II групп могут за полстоимости получить смартфоны в комитетах по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома. Инвалиды I и II групп по зрению также могут рассчитывать на компенсацию половины стоимости диктофонов и устройств для прослушивания озвученной литературы. При этом средства реабилитации комитеты закупают на конкурсной основе. Получается, и пенсионерам, и студентам предлагают одинаковые устройства, технические характеристики которых не всегда соответствуют запросам пользователя. Возникла потребность в том, чтобы граждане с инвалидностью могли получить вместо товаров со скидкой материальную компенсацию за них.

В этом году Министерство труда и социальной защиты вместе с заинтересованными, опираясь на предложения граждан и общественных объединений инвалидов, подготовило проект постановления Совета Министров. Документ внесет изменения в действующий перечень технических средств реабилитации. Так, Минтруда поддержало инициативу ввести компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, а также некоторые предметы бытового назначения (матрасы и противопролежневые подушки). В настоящее время проект согласовывается с заинтересованными, после чего, примерно к концу года, будет направлен в правительство.

Пока большинство жителей Беларуси с инвалидностью по зрению сталкивается с еще одной проблемой: нехваткой реабилитационных отделений и центров. Такое отделение создано на базе Витебского дома-интерната для престарелых и инвалидов, в Минской области - в санатории "Подъельники" БелТИЗа. Жители других регионов и Минска попасть в эти учреждения не могут. Вероятно, в скором времени вопрос решится: в прошлом году был разработан проект закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции". В документе заложена новая концепция обеспечения независимой жизни инвалидов при одновременной помощи и поддержке государства. Предусмотрено создание отделений реабилитации на базе территориальных центров, организация комплексных центров реабилитации на республиканском уровне в Минске (для взрослых и детей), а впоследствии - и во всех регионах. Законопроект поступил на рассмотрение в Палату представителей Национального собрания - работа над ним продолжится в установленном порядке.

Мария ШНА,

БЕЛТА.-0-

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