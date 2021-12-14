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Общество
14 декабря 2021, 19:04

Кроткова: 70% студентов БГМУ занимаются научной работой

Елена Кроткова. Фото Дмитрия Зеленковского
Елена Кроткова. Фото Дмитрия Зеленковского

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди всех студентов Белорусского государственного медицинского университета 70% занимаются научной работой, сообщила первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова во время конференции "Актуальные вопросы современной медицины" на лечебном факультете БГМУ, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что 70% студентов вашего университета занимаются научной работой, это огромное достижение, потому что навык анализа можно приобрести только таким путем, а он необходим как для дальнейшей работы исследователя, научно-педагогического работника, так и в ежедневной работе врача", - сказала Елена Кроткова.

Она отметила, что за 100 лет учреждение образования подготовило более 50 тыс. врачей. Если первый выпуск составлял более 20 человек, то на сегодня ежегодно выпускаются около 700. "Совершенно другие масштабы, совершенно другой вклад в развитие здравоохранения. Но неизменным остается одно - студенты, энергичные, целеустремленные, умные", - отметила первый замминистра.

Елена Кроткова поздравила лучших студентов БГМУ с 75-летием студенческого научного общества. Кроме того, она вручила дипломы исследователя выпускникам аспирантуры БГМУ 2021 года.

В Белорусском государственном медицинском университете в эти дни проходят торжества по случаю его столетия, завершатся они 17 декабря. Подготовлена большая программа, с которой можно ознакомиться на официальном портале учреждения образования. В частности, 16 декабря запланировано торжественное собрание.-0-

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