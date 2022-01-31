Кроткова: результат лабораторного теста на COVID-19 никак не сказывается на лечении

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результат лабораторного теста на COVID-19 никак не сказывается на лечении, заявила журналистам первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова, сообщает БЕЛТА. Елена Кроткова отметила, что сегодня в некоторых поликлиниках к моменту открытия появились очереди, что, вероятно, связано с окончанием выходных дней. Большая часть людей пришла в связи с тем, что хотела бы сделать тесты на COVID-19. "Это та ситуация, когда результат лабораторного теста никак не сказывается на лечении. Этиотропного лечения от коронавирусной инфекции как такового нет. Если заболевание протекает в легкой форме, мы просим оставаться дома, особенно если не требуется листок нетрудоспособности, и соблюдать режим такой же, как и при обычной инфекции, - обильное питье, использование парацетамола при повышении температуры и обычное симптоматическое лечение", - сказала Елена Кроткова. Она напомнила, что в торговых центрах, аптеках есть тест на антиген и он чувствителен к омикрону. /Будет дополнено/.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!