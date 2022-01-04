Кроткова: в облбольнице в Витебске остаются трое пострадавших в ДТП туристов

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске в областной клинической больнице остаются трое пострадавших в ДТП туристов, сообщила первый замминистра здравоохранения Елена Кроткова сегодня во время посещения больницы. Ее цитирует пресс-служба Минздрава, сообщает БЕЛТА.

По словам Елены Кротковой, сегодня вечером в больнице останутся трое пострадавших в ДТП. "Состояние двоих из них оценивается как средней степени тяжести. Самочувствие ближе к удовлетворительному, - сказала она. - Два часа назад была проведена онлайн-консультация с коллегами из центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко и Федерального центра медицины катастроф - сверена тактика ведения пациентов, проведен осмотр и консультация, изучены лабораторные исследования, рентген, результаты компьютерной томографии".

Елена Кроткова встретилась с пострадавшими в ДТП российским гражданами, приняла участие в медицинском консилиуме, на котором обсуждались методики лечения и транспортировки в Россию двух пациенток, состояние которых оценивается как средней степени тяжести.

По словам первого замминистра здравоохранения, принято решение о транспортировке российских пациенток в реанимобиле, который будет доставлен из России. "Вероятнее всего их доставят в Смоленск, а оттуда - по месту жительства. Каких-то оперативных вмешательств, дополнительных инструментальных обследований не требуется", - сказала она.

Первый замминистра также отметила, что транспорт для основной группы из 40 человек уже подготовлен. Как только завершатся следственные действия, туристическая компания доставит россиян в Минск. Здесь им будет предложена альтернатива: продолжить экскурсию или поехать домой.

В пресс-службе Минздрава добавили, что в основном речь идет об амбулаторных пациентах. Всем будут выданы выписные эпикризы с диагнозами и рекомендациями.

"Кроме негативных впечатлений об аварии, у людей, судя по разговорам, останутся хорошие впечатления о наших медиках, качественной и своевременно оказанной ими помощи. Среди пострадавших есть медики, они смогли оценить профессионализм наших медработников", - сказала Елена Кроткова.

По информации пресс-службы, 3 января в больницу были доставлены 42 человека с различными травмами. В основном диагностированы переломы костей носа, порезы, ушибы, ссадины. Две травмы тяжелые: перелом 12-го грудного позвонка и перелом 2-го поясничного позвонка. Еще у одной пациентки перелом правой ключицы без смещения, оперативное лечение ей не потребовалось. Кроме того, у водителя-белоруса перелом таранной кости правой стопы. Остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.-0-