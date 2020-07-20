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20 июля 2020, 16:29

Кровь на белой блузке - российский эксперт рассказал об изощренных технологиях воздействия извне

Фото из архива
Фото из архива

20 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Изощренные технологии воздействия извне на общественное мнение зачастую могут маскироваться под протест граждан против существующего общественно-политического строя в какой-либо отдельно взятой стране. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, член экспертного совета общественной организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.

"Система расшатывания ситуации изнутри сформирована определенными иностранными структурами хоть и в современности, но не год и не два назад", - отметил эксперт. По его словам, такие технологии на постсоветском пространстве были применены во время так называемых оранжевой революции в Украине, революции роз в Грузии, тюльпановой революции в Кыргызстане. "Много подобных революций произошло и в арабском мире", - сказал он.

"Но на самом деле это никакие не революции, это система технологий для осуществления государственного переворота, но под видом недовольства граждан, - убежден Александр Перенджиев. - Здесь применяются весьма изощренные технологии, их сложно все перечислить. Но зачастую они представляются как возмущение, протест народа против существующей власти. Используется здесь прежде всего информационно-психологический фактор: воздействие на общественное мнение, причем на общественное мнение не только этой страны, но вообще международного сообщества, включая государства-союзники".

"Например, вариант такой технологии - когда в первых рядах идут девушки в красивых белых блузках. При соприкосновении с правоохранительными органами одна из девушек может незаметно разбить нос, пойдет кровь, кровь капает на белую блузку. Это все крупным планом снимается на телекамеры: белая блузка в крови. Такой пример технологий информационно-психологического воздействия", - рассказал эксперт.

Александр Перенджиев подчеркнул, что параллельно с использованием подобных технологий делается попытка поменять ценности в обществе: семейные, отношение к своей культуре, нации, истории страны и т.д. "Эти ценности пытаются нивелировать, - указал он. - Промывание мозгов идет не по официальным каналам. Нужно понимать, что молодежь сейчас в интернете, она ищет привлекательный контент, и там-то, на этих страничках, молодежи промывают мозг. Обратите внимание: сейчас молодежь идет по улице уткнувшись в телефон или другие гаджеты, они ничего вокруг себя не видят, то есть окружающий мир они видят через экран, который ими командует".

"Следует понимать, что эти технологии внутренней дестабилизации - они изощренные и эффективные. Выглядит все так, как будто просто произошла революция и сменилась власть в стране, а на самом деле страна по факту захвачена внешними силами", - подчеркнул российский эксперт.

Он отметил, что в России также знакомы с попытками использования подобных технологий извне. "По интернету, мессенджерам идет формирование спящих экстремистских группировок, которые в какой-то момент активизируются. Сначала они получают какие-то идеологические установки, формируется структура, ведется их подготовка под видом проведения каких-то спортивных занятий и тренировок. Члены этих группировок занимаются в стрелковых клубах, приобретают оружие. А потом, после тренировочно-организационных мероприятий, в нужный момент, получив команду, они начинают действовать", - добавил Александр Перенджиев.-0-

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