10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглосуточное медицинское телеконсультирование организовано в Беларуси, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Силами сотрудников кафедр БелМАПО и медицинских университетов у нас созданы круглосуточные центры медицинского телеконсультирования", - сказала Елена Богдан.

Благодаря этому, например, врач из центральной районной больницы может связаться с лучшими медиками страны, чтобы получить консультацию по конкретному пациенту.-0-