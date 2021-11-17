Круглый стол "Чистота слова - чистота души" состоялся в Совете Республики

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол "Чистота слова - чистота души" состоялся сегодня в Совете Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"По инициативе Белорусской православной церкви мы проводим мероприятие, посвященное чистоте слова. Конечно, можно было бы сказать, что эта проблема не так остро стоит перед обществом, но тем не менее имеет место быть. То, как люди общаются между собой, насколько умеют по-доброму относиться друг к другу, выражая это через слова, - очень важно. Это характеризует культуру поведения, уровень развития нашего общества, - сказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - События прошлого года показали, что в ряде моментов уходила культура поведения, нарушались человеческие нормы. Было страшно, когда люди переставали понимать, что и как они говорят".

В мероприятии приняли участие руководители министерств и ведомств, члены Совета Республики, представители общественных организаций. "Для общественности тут большое поле деятельности. Не начнем заниматься проблемой сквернословия комплексно, ничего не получится. А это напрямую касается развития общества, нашей культуры, поведения, в целом вопроса настоящего патриотизма", - подчеркнула спикер, обращаясь к участникам.

"Сегодня мы обращаем свое внимание на культуру речи современного человека, на то, чтобы скверное слово не присутствовало в нашем обществе. Слово Божье нам говорит о том, что за каждое, даже праздное слово, человек должен дать ответ потом, по окончании своей жизни, тем более если слово несет что-то недоброе. В наше время приходится иногда слышать на улице, в общественных местах те слова, которые несут в себе негатив, и задумываешься над тем, что это значит в масштабах всей страны. На мой взгляд, этот вопрос нужно решать сообща различным государственным структурам, общественным организациям", - обратил внимание митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

По итогам обсуждения Министерству образования рекомендовано проработать возможность внедрения курса "Культура речи и речевой этикет" во всех учреждениях образования, ввести темы по профилактике ненормативной лексики в подростковой среде в программу факультатива "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма" для учащихся седьмых-восьмых классов. Кроме того, выдвинуто предложение создать банк методических материалов по эстетическому воспитанию обучающихся в медиатеке Республиканского ресурсного центра по духовно-нравственному воспитанию обучающихся, а также включить тематические мероприятия в рамках образовательного проекта "ШАГ" темы по эстетике общения в молодежной среде.-0-

Фото Павла Орловского