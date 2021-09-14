Круглый стол ко Дню народного единства пройдет в Национальном историческом музее

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном историческом музее 15 сентября пройдет круглый стол на тему "День народного единства как символ консолидации белорусского народа". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Мероприятие пройдет с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой. Участниками круглого стола станут члены Совета Республики, уполномоченный по делам религий и национальностей, сотрудники главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел, управления культуры Мингорисполкома, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, руководители центральных средств массовой информации, представители молодежи и другие.

В этот же день в Национальном историческом музее состоится открытие тематической выставки. Республиканский музейный проект подготовлен Национальным историческим музеем и областными музеями. Экспозиции будут представлены во время церемонии открытия посредством телемоста.

Также состоится презентация книги-альбома "17 верасня. Дзень народнага адзінства" лауреата премии "За духовное возрождение" Владимира Лиходедова.-0-