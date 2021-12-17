Круглый стол о добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии пройдет сегодня в БЕЛТА

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол "Особенности механизма добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии" пройдет сегодня в 11.00 в БЕЛТА.

В сентябре был подписан указ №367 "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии". Документ предусматривает, что с 1 октября 2022 года в стране будет введено добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства.

Как работает механизм дополнительной накопительной пенсии на практике? Сколько занятых в экономике людей уже пользуются возможностью добровольного пенсионного страхования? Кто может участвовать в этой системе? Как государство гарантирует сохранность накопленных средств? Почему накопительное пенсионное страхование не заменит обязательное?

На эти и другие вопросы ответят участники круглого стола:

Екатерина Лихачева - заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты,

Сергей Осенко - начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов,

Елена Тулейко - заместитель генерального директора государственного предприятия "Стравита".

Задать свой вопрос участникам круглого стола можно через Viber и Telegram на номер 8 (044) 583-84-04 или прислав его на электронную почту: pressuser@belta.by.-0-