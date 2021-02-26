Круглый стол о межконфессиональном согласии пройдет сегодня в Минске

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол на тему "Межконфессиональное согласие как важнейший фактор укрепления общественного спокойствия и стабильности", посвященный Году народного единства, пройдет сегодня в "Президент-Отеле" в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
"Мероприятие организовано в целях обсуждения насущных вопросов взаимодействия церкви и государства на благо белорусского народа, роли религиозных организаций, общественных объединений в профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании и других асоциальных явлений, ресоциализации осужденных, работы с молодежью, противодействия религиозному экстремизму", - рассказали в СК.
В работе круглого стола планируется участие представителей всех религиозных конфессий, госорганов, научных и образовательных учреждений, общественных объединений, членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей.
Организаторами мероприятия выступают Следственный комитет и Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета.-0-