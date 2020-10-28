Круглый стол по подготовке кадров для атомной отрасли Беларуси пройдет сегодня в БЕЛТА

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол на тему "Подготовка кадров для атомной отрасли Беларуси" пройдет сегодня в 11.00 в БЕЛТА.

В Беларуси сформирован необходимый кадровый потенциал для успешного развития атомной отрасли. Специалистов для работы на БелАЭС и отраслевых предприятиях на основе государственного заказа по отдельной госпрограмме начали готовить в 2008 году. Ее основная задача - создать эффективную национальную систему подготовки специалистов для ядерной отрасли.

Участники круглого стола подведут итоги и обозначат новые направления программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси. Проинформируют о взаимодействии работодателей и вузов, о развитии международного сотрудничества между университетами. Эксперты расскажут о возможностях для будущих специалистов при реализации собственной карьеры в атомной отрасли как Беларуси, так и других стран.

Участники:

- Лилия Дулинец, заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики;

- Николай Маруда, консультант управления высшего образования Министерства образования;

- Александр Ерин, заместитель начальника учебно-тренировочного центра​ БелАЭС;

- Олег Соболев, консультант Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзор);

- Татьяна Босенко, заместитель начальника управления кадровой, идеологической, организационно-аналитической работы и менеджмента качества Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзор);

- Николай Карницкий, заведующий кафедрой "Тепловые электрические станции" энергетического факультета Белорусского национального технического университета, д.т.н., профессор;

- Андрей Тимощенко, доцент кафедры ядерной и радиационной безопасности МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ, кандидат физико-математических наук;

- Андрей Шайкин, директор проекта Группы управления проектами АНО ДПО "Техническая академия Росатома", ответственный со стороны Росатома в рамках Генерального контракта за подготовку персонала БелАЭС.

Мероприятие будет проходить в онлайн-формате. Трансляция будет вестись на сайте БЕЛТА по ссылке https://www.belta.by/atom. Вопросы можно задавать заранее на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.-0-