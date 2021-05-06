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06 мая 2021, 18:13

Крупко: важно передать подрастающему поколению правду о войне и цене нашей Победы

Иван Крупко. Фото из архива
Иван Крупко. Фото из архива
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подрастающему поколению важно передать правду о Великой Отечественной войне и цене Победы. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время встречи с ветераном Алексеем Купцовым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

"Для каждого белоруса День Победы имеет особое значение. В этот день мы вспоминаем страшные события Великой Отечественной войны, подвиг наших дедов и прадедов. С каждым годом мы особенно остро чувствуем связь поколений и понимаем, как важен мир для всех нас. Поэтому так важно сохранить воспоминания фронтовиков, передать подрастающему поколению правду о прошедшей войне и цене нашей Победы", - сказал Иван Крупко.

Алексей Купцов в 1944 году в возрасте 17 лет ушел рядовым на фронт, где и встретил Победу, имеет награды за боевые заслуги. В преддверии 9 Мая министр тепло пообщался с ветераном, поблагодарил за личный вклад в Великую Победу, поздравил с праздником, вручил памятные подарки и материальную помощь.

Фото Минсельхозпрода
Фото Минсельхозпрода

В свою очередь первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло поздравил Веру Квитанову, которая во время Великой Отечественной войны принимала участие в партизанском движении, а в мирное время работала ветеринарным врачом в Могилевской области.

Министерство также передало через родственников поздравления, подарки и материальную помощь Людмиле Жданович, с которой не получилось встретиться лично из-за состояния ее здоровья. Она с 1942 по 1945 год служила на Украинском фронте связистом, имеет награды за боевые заслуги.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия ежегодно принимает участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Коллектив поздравляет ветеранов, вручает им памятные подарки, оказывает материальную помощь, возлагает цветы к памятникам и обелискам погибшим в Великой Отечественной войне.-0-

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